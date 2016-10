Verstappen start van vierde plek op Suzuka

SUZUKA - Max Verstappen begint de Grote Prijs van Japan zondag vanaf de vierde startplek. De Nederlandse Formule 1-coureur zette zaterdag tijdens de kwalificatie op het circuit van Suzuka met 1.31,178 de vijfde tijd neer, net achter Sebastian Vettel die voor straf drie plekken naar achteren moet op de startopstelling. Nico Rosberg, de leider in de WK-stand, veroverde poleposition.

De Duitser was in zijn Mercedes de snelste tijdens de kwalificatie. Met 1.30,647 bleef hij teamgenoot Lewis Hamilton net voor (1.30,660). De Fin Kimi Räikkönen zette zijn Ferrari op de derde plek neer (1.30,949). Hij krijgt zondag Verstappen naast zich op de startopstelling. De negentienjarige Nederlander hield zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo net achter zich (1.31,240).

Vettel was met 1.31,028 weliswaar iets sneller dan Verstappen, maar de Duitse coureur van Ferrari moet zondag drie plekken naar achteren. Dat is de straf die Vettel kreeg voor zijn onbesuisde actie vorige week in Maleisië, waar hij in de eerste bocht op de achterkant van de bolide van Rosberg knalde. Voor Vettel zat de race op het circuit van Sepang er gelijk op, Rosberg vocht zich vanuit de achterhoede terug naar de derde plek achter de Red Bulls van Ricciardo en Verstappen.

De Duitser vergrootte vorige week zijn voorsprong op Hamilton in de WK-stand tot 23 punten. De Brit viel in Maleisië uit met een kapotte motor terwijl hij aan de leiding reed. De regerend wereldkampioen moest zaterdag in Japan weer een tikje incasseren. Hamilton werd in de kwalificatie nipt afgetroefd door Rosberg, die net als tijdens alle trainingen opnieuw zijn naam bovenaan de ranglijst zette.

,,Maar het verleden heeft wel laten zien dat je hier niet altijd op pole hoeft te staan om te winnen'', zei Hamilton. De afgelopen twee jaar pakte hij vanaf de tweede startplek, naast Rosberg, steeds de zege op Suzuka. De Duitser hoopt zondag zijn 'hattrick' aan polepositions in Japan eindelijk te bekronen. ,,Het hele weekeinde gaat het al heel lekker, dat geeft veel vertrouwen'', aldus Rosberg.