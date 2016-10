Darter Van Gerwen in finale Dublin

DUBLIN - Darter Michael van Gerwen ligt op koers voor de hoofdprijs in de World Grand Prix, een bonus van ruim 110.000 euro. De Brabander bereikte vrijdag de finale van het toptoernooi in Dublin. Hij rekende met 4-2 in sets af met de Engelsman Dave Chisnall.

Door ANP - 7-10-2016, 21:36 (Update 7-10-2016, 21:36)

Tegenstander van 'Mighty Mike', die de World Grand Prix al twee keer won, is de winnaar van de andere halve finale op vrijdagavond. Die gaat tussen de Haagse prof Raymond van Barneveld en wereldkampioen Gary Anderson.

Van Gerwen begon sterk en won de eerste set, maar gaf Chisnall alle kans gelijk te komen en zelfs met 2-1 voor te komen. De darter uit Vlijmen scherpte zijn pijlen en troefde vervolgens Chisnall drie sets achtereen af.