Wielrenster Pieters naar Boels-Dolmans

ANP Wielrenster Pieters naar Boels-Dolmans

SITTARD - Amy Pieters fietst vanaf komend seizoen voor Boels-Dolmans Cycling. De 25-jarige wielrenster ondertekende donderdag een tweejarig contract. Pieters komt over van de Britse ploeg Wiggle. Eerder versterkte Boels-Dolmans zich al met olympisch kampioene Anna van der Breggen en Jip van den Bos.

Door ANP - 6-10-2016, 14:57 (Update 6-10-2016, 14:57)

,,Ik hoop voor volgend seizoen op één hele grote overwinning'', aldus Pieters. ,,Ik heb dit jaar al op hoog niveau gepresteerd, maar ik heb de grote overwinning waarop ik hoopte nog niet kunnen behalen. Dat is dus mijn doel voor het komende seizoen.''

Teammanager Danny Stam is blij met de komst van Pieters, die in 2013 Omloop Het Nieuwsblad op haar naam schreef. ,,Amy is een ervaren renster. Haar ambities zijn een aanwinst voor elk team. Natuurlijk kan ze een leidende rol innemen tijdens een massasprint, maar dat is niet het hoofddoel dat we voor ogen hebben met Amy. Ik zie haar belangrijk werk doen voor het team tijdens de voorjaarsklassiekers.''