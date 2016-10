Vanendert langer bij Lotto-Soudal

BRUSSEL - De Belgische wielrenner Jelle Vanendert rijdt ook volgend seizoen voor Lotto-Soudal. De 31-jarige Vanendert verlengde donderdag zijn contract bij de Belgische ploeg met één jaar. De klimmer rijdt sinds 2009 voor de Lotto-equipe.

Door ANP - 6-10-2016, 12:37 (Update 6-10-2016, 12:37)

,,Acht jaar geleden ben ik in de ploeg gekomen toen ik geblesseerd was'', zei Vanendert. ,,Ze geloofden in mij en dat zijn ze blijven doen. Natuurlijk zou ik volgend jaar graag nog eens een klassieker winnen of een rit in een grote ronde.'' De Belg won in 2011 een etappe in de Tour en droeg dat jaar ook een aantal dagen de bolletjestrui. Vanendert eindigde twee keer als tweede in de Amstel Gold Race. Een klassieker winnen deed hij nog nooit.

Naast Vanendert verlengden ook zijn landgenoten Tosh Van der Sande en Sander Armée en de Pool Tomasz Marczynski hun contract bij Lotto-Soudal. Van der Sande tekende voor twee jaar bij, de rest voor één jaar.