ANP Ook Van Gerwen naar kwartfinale in Dublin

DUBLIN - Darter Michael van Gerwen heeft zich woensdagavond als laatste geplaatst voor de kwartfinale van de World Grand Prix in Dublin. In zijn partij in de tweede ronde rekende de Brabantse wereldkampioen van 2014 eenvoudig af met de Engelse laagvlieger James Wilson: 3-0. Van Gerwen neemt het donderdagavond op tegen de Australiër Simon Whitlock die met 3-2 ontsnapte tegen Alan Norris.

Door ANP - 5-10-2016, 23:55 (Update 5-10-2016, 23:55)

Raymond van Barneveld en Benito van de Pas bereikten de laatste acht dinsdag al en zij gaan donderdagavond in een onderling duel bepalen wie er naar de halve eindstrijd gaat.

Het toernooi in Dublin heeft een prijzenpot van 450.000 euro. Voor de eindwinnaar ligt een geldbedrag van ruim 110.000 euro klaar. Bij het toernooi in Ierland moeten de spelers beginnen en eindigen met een dubbel.