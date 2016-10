Olympisch golfkampioen Rose neemt rust

LONDEN - Olympisch golfkampioen Justin Rose heeft een pauze van twee maanden ingelast. De 36-jarige Engelsman heeft naar eigen zeggen rust nodig om fysiek en mentaal helemaal te herstellen van een hectische periode. Rose kreeg in mei in Florida tijdens de Players Championship last van zijn rug. Die kwaal is nog steeds niet helemaal genezen.

Door ANP - 5-10-2016, 21:26 (Update 5-10-2016, 21:26)

,,Ik vind het heel jammer om in deze laatste maanden van het jaar aan de kant te staan. Er staan zoveel mooie toernooien op het programma. Ik ben echter op een punt aangekomen in mijn loopbaan, dat ik in mijn lichaam moet gaan investeren. Voor mij is dat cruciaal om terug te komen op het hoogste niveau'', liet de winnaar van het US Open van 2013 weten. Rose is momenteel de nummer elf van de wereldranglijst.