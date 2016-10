Berdych laat zich verrassen in Tokio

ANP Berdych laat zich verrassen in Tokio

TOKIO - Tennisser Tomas Berdych heeft zichzelf woensdag in Tokio een slechte dienst bewezen. De Tsjech, in de race voor deelname aan het eindejaarstoernooi in Londen, verloor in de eerste ronde verrassend van Gilles Muller. De ongeplaatste Luxemburger had niet meer dan twee sets nodig om de nummer drie van de plaatsingslijst naar huis te sturen: 7-6 (7) 6-1.

Door ANP - 5-10-2016, 7:59 (Update 5-10-2016, 7:59)

Berdych leek net een bedreiging te gaan vormen voor Rafael Nadal en Dominic Thiem. De Spanjaard en de Oostenrijker zijn momenteel zevende en achtste in het jaarklassement. De beste acht tennissers van die ranking treffen elkaar half november bij de ATP World Tour Finals. Berdych won afgelopen weekeinde het toernooi van Shenzhen en naderde daarmee zijn concurrenten.