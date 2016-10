'Sporttribunaal CAS verkort schorsing Sjarapova'

LAUSANNE - Het internationaal sporttribunaal CAS heeft de schorsing van tennisster Maria Sjarapova ingekort tot eind april, meldt het Russische staatspersbureau TASS. De internationale tennisfederatie ITF legde de Russische vijfvoudig grandslamwinnares in juni een schorsing van twee jaar op wegens het gebruik van het verboden middel meldonium.

Door ANP - 4-10-2016, 15:05 (Update 4-10-2016, 15:06)

Sjarapova had in maart zelf onthuld dat ze tijdens de Australian Open was betrapt op het gebruik van het verboden hartmedicijn. Ze ging vrijwel direct tegen de schorsing in beroep bij het CAS.

Het tribunaal komt later dinsdag met de formele mededeling, aldus TASS.