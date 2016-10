Fury: ik stop met boksen

LONDEN - De in opspraak geraakte bokser Tyson Fury meldt maandag in een tweet dat hij zijn loopbaan per direct heeft beëindigd. De Engelse wereldkampioen in het zwaargewicht is onlangs betrapt op het gebruik van cocaïne, berichtte sportzender ESPN vorige week.

Door ANP - 3-10-2016, 14:44 (Update 3-10-2016, 14:44)

Fury, die vorig jaar de Oekraïner Vladimir Klitsjko onttroonde als 'koning van de zwaargewichten', had recht op een contra-expertise. De Engelse bokser zou Klitsjko op 29 oktober in diens thuisland opnieuw treffen, maar die partij werd uitgesteld omdat Fury niet fit zou zijn.

''Boksen is het meest trieste dat ik ooit gedaan heb. Het is een grote ellende. Ik ben de beste en ik stop ermee'', meldt de bokser naast wat obscene taal.