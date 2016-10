Amerikaanse golfers hebben Ryder Cup terug

MINNESOTA - De Amerikaanse golfers hebben voor het eerst sinds 2008 de Ryder Cup veroverd. Op de Hazeltine National Golf Club in Chaska haalde Ryan Moore zondag voor 60.000 toeschouwers het beslissende punt voor de Verenigde Staten binnen. Hij bracht de voorsprong daarmee op 15-10.

Door ANP - 2-10-2016, 23:45 (Update 2-10-2016, 23:45)

Het was de 41e editie van de Ryder Cup, waar twaalf golfers uit de Verenigde Staten het opnemen tegen twaalf golfers uit Europa. De laatste drie keer, in 2010, 2012 en 2014, ging de beker naar Europa.

In de Ryder Cup zijn in totaal 28 punten beschikbaar. Wie 14,5 punt pakt, is zeker van de winst. Bij een gelijkspel had titelverdediger Europa zijn trofee behouden, maar dat zat er geen moment in. Na de eerste vier foursomes op de stond Europa al met 4-0 achter. Aan het einde van de eerste dag was die achterstand nog wel teruggebracht tot 5-3, maar de Amerikanen gaven de voorsprong niet meer weg.

In het Europese team speelde Thomas Pieters een grote rol. De 24-jarige Antwerpenaar zorgde voor vier punten (in vijf wedstrijden) en werd daarmee de beste rookie in de geschiedenis van het prestigieuze toernooi.