Groenewegen wint in België

ANP Groenewegen wint in België

DOORNIK - Wielrenner Dylan Groenewegen heeft zondag in het Belgische Doornik de Tour de l'Eurométropole gewonnen. Voor de sprinter van LottoNL-Jumbo was het al de elfde overwinning van het seizoen. Groenewegen hield in een tumultueuze sprint de Belgen Oliver Naesen en Tom Boonen achter zich. De Amsterdammer is over twee weken in Qatar een van de beschermde renners in de Nederlandse ploeg op het WK.

Door ANP - 2-10-2016, 17:36 (Update 2-10-2016, 18:09)

Naesen beklaagde zich bij de jury omdat Groenewegen hem in volle sprint gehinderd zou hebben, maar vond geen gehoor. Beiden maakten deel uit van een kopgroep van achttien renners, die vroeg in koers was ontstaan. Die groep viel uiteen waarna negen leiders aan de slotronde begonnen. Naesen, Yves Lampaert en Maarten Wynants gingen ervandoor. Nadat achter hen een samensmelting had plaatsgevonden werd het drietal in de laatste meters achterhaald en won Groenewegen, tot onvrede van Naesen.

,,Ik wilde hem passeren, maar hij reed mij de dranghekken in'', mopperde de Belg bij Sporza. Ook Boonen had ingrijpen van de jury verwacht: ,,Je hoeft niet heel geleerd te zijn om te zien dat Naesen werd gehinderd. Dit is niet correct." De Amsterdammer was zich van geen kwaad bewust. ,,Ik moest in de sprint wel van mijn lijn afwijken om die kopgroep in te halen, maar ik denk niet dat ik iets verkeerds deed'', aldus Groenewegen.