Van der Poel begint seizoen met winst

GIETEN - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft zondag in Gieten de eerste veldrit uit de Superprestigereeks gewonnen. Voor Van der Poel was het de eerste cross van het seizoen, dat hij vanwege operaties aan beide knieën later was begonnen. Hij liet de Belgische wereldkampioen Wout van Aert en diens landgenoot Laurens Sweeck achter zich.

Door ANP - 2-10-2016, 16:14 (Update 2-10-2016, 16:14)