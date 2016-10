Vettel bestraft voor rammen Rosberg

SEPANG - Ferrari-coureur Sebastian Vettel is bestraft voor zijn kamikazeactie direct na de start van de Grand Prix van Maleisië. De viervoudig wereldkampioen moet over een week in de Grand Prix van Japan drie plaatsen naar achteren in de startopstelling. De wedstrijdleiding van de Formule 1 bepaalde dat zondag na de race.

Door ANP - 2-10-2016, 15:57 (Update 2-10-2016, 15:57)

Vettel dook zondag nogal bruusk de eerste bocht in en ramde de achterkant van de Mercedes van Nico Rosberg. De Duitser tikte ook de Red Bull van Max Verstappen aan en moest met een kapotte voorkant de strijd opgeven.

Rosberg spinde als gevolg van de crash en zakte helemaal naar achteren in het veld, Verstappen moest uitwijken en zijn derde plaats prijsgeven. De Limburger herstelde zich goed en werd in de race tweede achter Daniel Ricciardo, Rosberg finishte na zijn inhaalrace zelfs nog als derde.

Vettel gaf Verstappen de schuld van zijn crash. De Nederlander zou hem hebben afgesneden, maar hij vond geen gehoor bij de stewards. Verstappen zelf riep al tijdens de race door de boordradio dat de Duitser als een idioot was ingereden op Rosberg. De leider van het kampioenschap deelde die lezing. ,,Ik werd in de tang genomen door een onbesuisde viervoudig wereldkampioen.''