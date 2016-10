Tweede wereldbekerzege BMX'ster Smulders

ANP Tweede wereldbekerzege BMX'ster Smulders

ROCK HILL - BMX'ster Laura Smulders heeft in het Amerikaanse Rock Hill haar tweede wereldbekerzege van het seizoen geboekt. Smulders, in mei al de beste op Papendal, hield in de finale de Australische Saya Sakakibara en de Russische Jaroslava Bondarenko achter zich.

Door ANP - 2-10-2016, 15:55 (Update 2-10-2016, 15:55)

Bij de mannen bereikte Twan van Gendt de finale, waarin hij als zevende eindigde. De BMX'ers sluiten hun seizoen volgend weekeinde af met de wereldbekerwedstrijd van Sarasota. Smulders heeft dankzij haar overwinning de leiding genomen in het klassement.