ANP Vettel tart Verstappen

SEPANG - Sebastian Vettel heeft zondag indirect Max Verstappen de schuld gegeven voor zijn vroege uitvalbeurt in de Grand Prix van Maleisië. De Duitser van Ferrari sprak al snel met reporters na zijn crash met Nico Rosberg in de eerste bocht van de race op het circuit van Sepang en zei dat de Nederlander van Red Bull hem afsneed.

Door ANP - 2-10-2016, 10:25 (Update 2-10-2016, 10:25)

,,Ik reed naast hem in de bocht en hij sneed me af. Rosberg treft geen enkele blaam, maar met Verstappen in de race weet je inmiddels dat hij altijd bewegingen maakt'', zei de viervoudig wereldkampioen, die vorig jaar nog de race in Maleisië won. Vettel hintte met zijn uitleg naar de kritiek die Verstappen dit seizoen al vaker kreeg op zijn rijgedrag. Hij zou volgens sommige van zijn concurrenten in de Formule 1 vaak te agressief inhalen en afhouden.

Het was echter de Duitser die na de start in de eerste bocht met zijn Ferrari de Mercedes van Rosberg ramde. Vettel viel uit met een kapotte voorkant. Kampioenschapsleider Rosberg spinde door de botsing en raakte achterop in het veld.