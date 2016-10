Veldrijdster De Boer zegeviert opnieuw

NEERPELT - De Nederlandse veldrijdster Sophie de Boer heeft zaterdag de Soudal Classics in Neerpelt op haar naam geschreven. De Nederlandse coureur soleerde naar de zege. De Belgische Laura Verdonschot kwam als tweede binnen en de Britse Nikki Harris eindigde als derde. Voor De Boer is het haar tweede zege in het nog prille seizoen. Anderhalve week geleden won ze de wereldbekerwedstrijd in Las Vegas.

Door ANP - 1-10-2016, 15:51 (Update 1-10-2016, 15:51)

Bij de mannen ging de winst naar de Belg Laurens Sweeck. Thijs van Amerongen was op de vijfde plek de beste Nederlander.