Pliskova wint tennistoernooi van Tasjkent

TASJKENT - De titel in het WTA-toernooi van Tasjkent was zaterdag voor Kristyna Pliskova. De ongeplaatste Tsjechische tennisster versloeg in de finale de Japanse titelverdedigster Nao Hibino. Pliskova had drie sets nodig: 6-3 2-6 6-3.

Door ANP - 1-10-2016, 14:21 (Update 1-10-2016, 14:21)

Het was voor de 24-jarige Pliskova haar eerste WTA-titel in het enkelspel. Met haar tweelingzus Karolina schreef ze al wel drie dubbeltoernooien op de WTA Tour op haar naam. De pas 21-jarige Hibino, die vorig jaar in Tasjkent haar enige toernooizege tot nu toe binnenhaalde, was als vierde geplaatst.