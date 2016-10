Verstappen derde in kwalificatie GP Maleisië

SEPANG - Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van Maleisië de derde startplek veroverd. De Nederlander van Red Bull moest in de kwalificatietraining op het circuit van Sepang de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg voor zich dulden.

Door ANP - 1-10-2016, 12:34 (Update 1-10-2016, 12:38)

De Brit Hamilton kwam tot 1.32,850. Rosberg was na een foutje bij zijn eerste poging alsnog goed voor 1.33,264. Verstappen liet 1.33,420 noteren en hield daarmee teamgenoot Daniel Ricciardo net achter zich. ,,We zitten er niet ver achter, het kan een mooie race worden morgen'', zei Verstappen, die eerder op de dag in de derde en laatste vrije training Rosberg nog achter zich had gelaten. Alleen titelverdediger Hamilton was sneller.

Rosberg moest in de slotfase van de kwalificaties nog aan de bak, nadat hij door een fout slechts als vijfde stond gerangschikt. Hoewel de Duitser een moeilijke laatste bocht kende, was hij net even sneller dan Verstappen, die desondanks tevreden was. ,,Het hele weekeinde verloopt positief. We hebben na Singapore wat wijzigingen aangebracht. Over de langere runs waren we al tevreden, op de korte stukken kon het beter en dat kwam vandaag goed. Ik kijk al uit naar de race van morgen'', aldus Verstappen.

De teamgenoten Hamilton en Rosberg zetten zondag in Maleisië hun duel om de individuele wereldtitel in de Formule 1 voort. De Duitser, die alle drie de wedstrijden na het zomerreces won, leidt het kampioenschap met 273 punten, Hamilton volgt met 265. Mercedes kan zich zondag in de zestiende WK-race al verzekeren van de constructeurstitel. Als Hamilton en Rosberg samen niet meer dan zeven punten toegeven op de Red Bull-rijders Verstappen en Ricciardo is die strijd beslist.