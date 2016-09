Na drie jaar weer toernooizege tennisster Rus

HUA HIN - Tennisster Arantxa Rus heeft voor het eerst in drie jaar weer een toernooi op haar naam geschreven. De speelster uit Monster versloeg zaterdag in de finale van het ITF-toernooi van het Thaise Hua Hin thuisspeelster Nicha Lertpitaksinchai. Rus, de nummer drie van de plaatsingslijst, pakte de winst in drie sets: 3-6 7-6 (4) 7-6 (3). De partij duurde bijna drie uur.

Door ANP - 1-10-2016, 11:18 (Update 1-10-2016, 11:18)

Rus' laatste toernooizege dateerde van oktober 2013, toen ze de beste was in het Spaanse Sant Cugat. Dat jaar won ze ook nog drie andere toernooien, onder meer in Alphen aan den Rijn.