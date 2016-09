'Publieke benoeming Blind was fout'

ZEIST - Bert van Oostveen betreurt het dat de zogenoemde dubbelconstructie met Guus Hiddink en Danny Blind vooraf naar buiten is gebracht. Dat zegt de voormalig directeur betaald voetbal van de KNVB zaterdag in NRC.

Door ANP - 1-10-2016, 5:19 (Update 1-10-2016, 5:19)

De dubbelconstructie behelsde het plan om Guus Hiddink als bondscoach op te laten volgen door zijn assistent Blind. Na het ontslag van Hiddink liep Oranje onder leiding van Blind het EK in Frankrijk mis. ,,We hadden intern de intentie moeten uitspreken. Als je te snel communiceert, loop je het risico dat het van tevoren gaat broeien en schuren. Dat is met Danny ook gebeurd. Met de wetenschap van nu was het veel beter geweest wel die afspraak te maken, maar er niet over te communiceren.’’

Over het ontslag van Hiddink zegt Van Oostveen in het interview: ,,De keuze is gemaakt op basis van een aantal optelsommen: communicatief, inhoudelijk, managerial.’’