ANP Bokser Fury betrapt op gebruik cocaïne

LAS VEGAS - Bokskampioen Tyson Fury is deze maand betrapt op het gebruik van cocaïne. De wereldkampioen in het zwaargewicht is daar deze week over geïnformeerd door de instantie die hem voor zijn titelgevecht met Vladimir Klitsjko controleerde op doping. De brief met de uitslag kwam in handen van de Amerikaanse sportzender ESPN, die de positieve test vrijdag onthulde.

Door ANP - 30-9-2016, 21:31 (Update 30-9-2016, 21:31)

Fury werd op 22 september in zijn thuisland Engeland getest. Hij heeft recht op een contra-expertise.

Fury onttroonde Klitsjko vorig jaar als 'koning' van de zwaargewichten. Een nieuw titelgevecht tussen de excentrieke Brit en zijn veertigjarige uitdager uit Oekraïne stond gepland op 29 oktober, maar werd een dag na de dopingtest uitgesteld omdat Fury niet fit genoeg zou zijn.