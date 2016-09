Kvitova geselt Halep

ANP Kvitova geselt Halep

WUHAN - Petra Kvitova lijkt in het Chinese Wuhan haar topvorm te hebben hervonden. De Tsjechische tennisster, tweevoudig winnares van Wimbledon, bereikte vrijdag overtuigend de finale van het sterk bezette toernooi uit de WTA-tour. Ze mepte de als vierde geplaatste Simona Halep in twee sets van de baan. Ze gunde de Roemeense welgeteld drie games: 6-1 6-2.

Door ANP - 30-9-2016, 14:56 (Update 30-9-2016, 14:56)

Kvitova staat voor het eerst dit jaar in een finale. Ze treft daarin de Slowaakse Dominika Cibulkova, die in de andere halve finale in drie sets won van de Russische Svetlana Koeznetsova: 3-6 6-3 6-4.