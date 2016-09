Button start in 300e grand prix

SEPANG - Jenson Button start zondag op het circuit van Sepang in Maleisië voor de driehonderdste keer in een grand prix van de Formule 1. De Brit is de derde autocoureur in de geschiedenis van de koningsklasse die deze mijlpaal bereikt.

Door ANP - 30-9-2016, 14:16 (Update 30-9-2016, 14:16)

De twee andere coureurs die de driehonderd passeerden zijn de Braziliaan Rubens Barrichello met 322 races en de Duitser Michael Schumacher met 306.

Button won in zijn carrière vijftien keer een grand prix en veroverde één keer de wereldtitel. Dat was in 2009 met het team Brawn GP. Hij debuteerde in 2000 in de Formule 1 in een Williams.

Button is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste jaar in de Formule 1. De 36-jarige Engelsman staat in 2017 zijn zitje bij McLaren-Honda af aan de Belg Stoffel Vandoorne.