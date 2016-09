Tennisster Rus in finale Hua Hin

HUA HIN - Tennisster Arantxa Rus staat in de finale van het ITF-toernooi in de Thaise stad Hua Hin. De speelster uit Monster versloeg in de halve eindstrijd met gemak de Chinese Xinyu Gao: 6-2 6-2.

Door ANP - 30-9-2016, 14:10 (Update 30-9-2016, 14:10)

De als derde geplaatste Rus treft Nicha Lertpitaksinchai in de finale. De nummer zeven van de plaatsingslijst rekende in de andere halve eindstrijd voor eigen publiek af met de Bulgaarse Aleksandrina Najdenova.

Rus stond in februari voor het laatst in de finale van een ITF-toernooi, waar ze in het Duitse Altenkirchen verloor van Ysaline Bonaventure uit België.