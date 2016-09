Miljoenendeal voor badmintonbond

ANP Miljoenendeal voor badmintonbond

PEKING - Een miljoenendeal in het badminton moet de sport naar een hoger plan brengen. Wang Jianlin, de rijkste man van China, gaat de internationale badmintonbond BWF steunen met een financiële bijdrage van enkele honderden miljoenen dollars. Wang tekende namens zijn bedrijf, Dalian Wanda Group, vrijdag een contract van acht jaar met de badmintonbond.

Door ANP - 30-9-2016, 10:35 (Update 30-9-2016, 10:35)

Het bedrijf kan daardoor exclusieve sponsordeals aangaan en krijgt speciale mediarechten. Ook komen de commerciële rechten van vier internationale toernooien in het bezit van de Wanda Group.

Wang wil met zijn financiële injectie de sport naar een hoger internationaal niveau tillen. ,,We denken hetzelfde over de ontwikkeling van de sport en ik kijk uit naar onze samenwerking'', zei de secretaris-generaal van de bond Thomas Lund in een reactie op de deal.