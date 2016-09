Verstappen vijfde in tweede training Sepang

SEPANG - Max Verstappen heeft vrijdag de vijfde tijd neergezet in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Maleisië. De jarige Nederlander was in zijn Red Bull ruim een seconde langzamer dan de snelste coureur in de sessie, de Brit Lewis Hamilton van Mercedes.

Door ANP - 30-9-2016, 9:54 (Update 30-9-2016, 9:54)

Hamilton klokte op het snikhete circuit van Sepang bij Kuala Lumpur 1.34,944 en troefde zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg af, die 0,233 seconde minder snel was. Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen stuurden hun Ferrari's naar de derde en vierde tijd. Daarna kwam de vrijdag negentien jaar geworden Verstappen, wiens bolide goed presteerde op het hete asfalt.

De Deen Kevin Magnussen gaf ook acte de présence in de tweede training. De monteurs van zijn team Renault kregen het voor elkaar zijn bolide tijdig te herstellen. De Renault van Magnussen was door een lekkage bij de brandstoftoevoer in de eerste training in de brand gevlogen.