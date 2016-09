Ricciardo erkent: beter dankzij Verstappen

SEPANG - Daniel Ricciardo heeft toegegeven dat Max Verstappen hem beter heeft gemaakt. ,,Ik ben door zijn komst duidelijk beter gaan presteren'', zegt de Australische formule 1-coureur en teamgenoot van Verstappen bij Red Bull op de website van de Formule 1.

Door ANP - 30-9-2016, 8:34 (Update 30-9-2016, 8:34)

Ricciardo schrok wel even toen de jonge Nederlander eerder dit seizoen in Barcelona zijn eerste race voor Red Bull meteen won. ,,Al in de eerste training zag ik hem tot het uiterste gaan. Ik dacht dat ik het wel aardig deed, maar toen Max kwam wist ik beter. Ik heb echt een stap extra moeten zetten.''

Ricciardo liet zich aanvankelijk aftroeven door Verstappen en eindigde een aantal races achter de Limburger, maar de laatste vier races zit hij steeds voor zijn teamgenoot. De vorige race, in Singapore, was hij zelfs heel dicht bij de overwinning.

,,Ik ben teamgenoot geweest van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en wist toen ook dat ik het beter moest doen dan hem om mijn carière in de Formule 1 veilig te stellen. Nu is het de grote uitdaging het beter te doen dan Max en daarvoor heb ik heel wat extra werk moeten verzetten.''