Jarige Verstappen zevende in vrije training

SEPANG - Max Verstappen is vrijdag als zevende geëindigd in de eerste vrije training van de Grote Prijs van Maleisië. Op zijn negentiende verjaardag ging hij in zijn bolide van Red Bull op het circuit van Sepang rond in een tijd van 1.36,973.

Door ANP - 30-9-2016, 6:46 (Update 30-9-2016, 6:46)

De Duitser Nico Rosberg zette met 1.35,227 de beste tijd neer in zijn Mercedes. De leider in de tussenstand van het WK bleef hiermee zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton (1.35,721) en de Fin Kimi Raikkonen in zijn Ferrari (1.36,315) voor.

Bij de Deen Kevin Magnussen vloog tijdens training zijn Renault in de brand. Hij was op tijd uit zijn auto. De vlammen keerden weer terug, maar uiteindelijk hadden de monteurs het vuur onder controle. De training moest twintig minuten worden stilgelegd.