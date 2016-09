Judoka Polling gaat in Italië trainen

ZEVENHUIZEN - Judoka Kim Polling verhuist in januari naar Italië, maar wil ook daarna blijven uitkomen voor Nederland. Dat meldt de Groningse op haar Facebook-pagina. Polling, de nummer één van de wereldranglijst in haar klasse maar op de Olympische Spelen in Rio al na één ronde uitgeschakeld, kiest ervoor na het afronden van haar studie zich aan te sluiten bij de trainingsgroep van haar Italiaanse vriend Andrea Regis.

Door ANP - 29-9-2016, 21:35 (Update 29-9-2016, 21:35)

,,Het afgelopen jaar heb ik al regelmatig in Italië getraind en dit is mij erg goed bevallen'', meldt Polling, een tegenstander van de centralisatie die de Nederlandse judobond wil doorvoeren. ,,Voor de duidelijkheid, wonen en trainen in Italië betekent zeker niet dat ik niet meer voor Nederland zal uitkomen. De gesprekken met de judobond zijn gaande'', aldus Polling.