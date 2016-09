Privésponsor voor schaatsster Leenstra

GRONINGEN - Schaatsster Marrit Leenstra heeft in zonne-energie-aanbieder enie.nl een sponsor gevonden die haar de komende twee jaar financieel ondersteunt. Leenstra koos er dit voorjaar na de opheffing van Team Corendon voor zich aan te sluiten bij de nationale selectie van Italië.

Door ANP - 29-9-2016, 16:45 (Update 29-9-2016, 16:45)

,,Het was in het begin niet altijd even makkelijk, maar ik ben nu superblij dat enie.nl mij de komende twee jaar wil ondersteunen'', zei de 27-jarige Friezin donderdag. ,,Ik heb met meerdere potentiële geldschieters gesproken, maar als sporter moet je ook achter je sponsor kunnen staan. Dat gevoel heb ik vanaf het begin bij enie.nl.'' Leenstra is eind oktober tijdens de KNSB Cup in Groningen voor het eerst te zien in haar nieuwe outfit. De samenwerking duurt tot en met de Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea.