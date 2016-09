Rabobank-Liv verder als Fortitude

ANP Rabobank-Liv verder als Fortitude

'S GRAVENMOER - De vrouwenwielrenploeg van Rabobank-Liv gaat vanaf januari verder als Fortitude Pro Cycling. Meervoudig olympisch- en wereldkampioene Marianne Vos is kopvrouw van de ploeg die zich ten doel heeft gesteld één van de leidende, gezichtsbepalende ploegen in het internationale vrouwenpeloton te worden.

Door ANP - 29-9-2016, 14:04 (Update 29-9-2016, 14:04)

,,De selectie is vooral samengesteld op basis van gretigheid. Bij iedere gecontracteerde renster hebben we ons afgevraagd: zijn de passie en absolute wil om te winnen en voor elkaar door het vuur te gaan voor 200 procent aanwezig? Met deze groep rijden we komend seizoen een aantrekkelijk, internationaal programma. Het doel is om op het allerhoogste niveau mee te strijden om de prijzen'', aldus teammanager Eric van den Boom.

Naast Vos bestaat de ploeg uit nog tien rensters. Dat zijn de Nederlandse vrouwen Yara Kastelijn, Jeanne Korevaar, Anouska Koster, Riejanne Markus en Moniek Tenniglo. De buitenlandse inbreng komt van de Poolse rensters Kasia Niewiadoma en Anna Plichta, de Australische Lauren Kitchen, de Israëlische Rotem Gafinovitz en de Italiaanse Valentina Scandolara.