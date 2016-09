Arends en Piek onderuit in Seoul

SEOUL - Badmintonners Jacco Arends en Selena Piek zijn in de tweede ronde van het Korea Open, een toernooi uit de Superseries in Seoul, uitgeschakeld. Het Nederlandse duo verloor in de tweede ronde van het gemengddubbelspel met 2-0 van de Chinezen Kai Lu en Yaqiong Huang. Het werd 21-15 21-13. De Chinezen zijn als vierde geplaatst.

Door ANP - 29-9-2016, 8:59

Piek en Arends waren dinsdag in de eerste ronde nog met 21-15 22-20 te sterk voor de Britten Matthew Nottingham en Emily Westwood. Piek komt in Seoul ook uit in het vrouwendubbelspel. In de tweede ronde treft ze later op donderdag, samen met Eefje Muskens, de Chinese vrouwen Xiaohan Yu en Dongni Ou.