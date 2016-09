Ajax en Feyenoord gaan voor tweede zege

ANP Ajax en Feyenoord gaan voor tweede zege

AMSTERDAM - Ajax en Feyenoord gaan donderdag in de Europa League voor hun tweede overwinning in de groepsfase. Feyenoord doet dat bij Fenerbahçe, waar oud-bondscoach van Oranje Dick Advocaat de trainer is. Hij was vorig seizoen nog adviseur bij Feyenoord. In de eerste wedstrijd van de eerste fase van het toernooi wonnen de Rotterdammers verrassend van de Engelse topclub Manchester United.

Door ANP - 29-9-2016, 4:29 (Update 29-9-2016, 4:29)

Ajax speelt thuis tegen Standard Luik uit België. De Amsterdammers wonnen eerder in Griekenland van Panathinaikos, een oude bekende.

AZ speelt in Sint-Petersburg tegen FC Zenit. De Alkmaarders verspeelden eerder op eigen veld twee punten tegen de Ierse underdog Dundalk FC, 1-1. Dat duel werd ontsierd door een ogenschijnlijk zware blessure van doelpuntenmaker Stijn Wuytens, die in Rusland echter terugkeert in de selectie.