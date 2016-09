Weinig veranderingen in kalender Formule 1

ANP Weinig veranderingen in kalender Formule 1

PARIJS - Het seizoen 2017 in de Formule 1 gaat er in de planning in grote lijnen net zo uitzien als dat van dit jaar. Dat maakte de Internationale Autosportfederatie (FIA) woensdag duidelijk met de voorlopige kalender. Opnieuw zijn er 21 grands prix. De openingsrace is op 26 maart in Australië en de finale is op 26 november in Abu Dhabi.

Door ANP - 28-9-2016, 20:02 (Update 28-9-2016, 20:02)

Achter de wedstrijden in Duitsland, Canada en Brazilië staat voorlopig nog een klein vraagteken. Duitsland moet begrotingstechnisch nog wat bijschaven, de andere twee moeten verbeteringen aanbrengen in de faciliteiten. Voorlopig zijn er geen nieuwe circuits in de kalender opgenomen. In Duitsland is Hockenheim opnieuw de plaats van handeling en niet de Nürburgring.