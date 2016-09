Skiër Van Heek bergt latten op

DEN HAAG - De Nederlandse alpineskiër Marvin van Heek heeft een punt gezet achter zijn topsportcarrière. Na ruim tweeënhalf jaar blessureleed kan de specialist op de afdaling de motivatie niet langer opbrengen. ,,Fysiek voel ik me goed, maar mentaal niet. Ik ben heel moe in mijn hoofd", aldus Van Heek woensdag in een persbericht van de Nederlandse Ski Vereniging.

De in Frankrijk opgegroeide Van Heek brak in 2012 internationaal door met de achtste plaats in de wereldbeker afdaling in het Italiaanse Val Gardena. Hij mocht die winter ook meedoen aan de Hahnenkammrennen in Kitzbühel. In de zomer van 2013 kreeg hij rugklachten die verergerden en leidden tot een hernia. In september 2015 onderging hij een operatie.

Van Heek: ,,Het is een hele moeilijke beslissing. Natuurlijk droomde ik van de Olympische Spelen en wilde ik nog veel meer bereiken, maar ik kan voor mijn gevoel niet anders dan stoppen. Gelukkig zijn veel van mijn dromen wel uitgekomen en ik wil iedereen bedanken die in me heeft geloofd en me heeft gesteund."