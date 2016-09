Eerbetoon voor Palmer bij Ryder Cup

CHASKA - Voor de start van de Ryder Cup wordt vrijdag uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Arnold Palmer. De Amerikaanse golflegende stierf zondag op 87-jarige leeftijd in een ziekenhuis, waar hij lag voor problemen aan zijn hart. Voordat de Amerikaanse en Europese golfers op de banen van de Hazeltine National Golf Club in Chaska beginnen aan de strijd om de Ryder Cup, zullen ze een minuut stilte in acht nemen voor 'The King'.

27-9-2016

,,We werken nog aan de details van het eerbetoon, maar wat we ook gaan doen: we doen het samen'', zei de Amerikaanse teamcaptain Davis Love III. Volgens zijn Europese collega Darren Clarke hangt de dood van Palmer als een schaduw over de komende editie van de Ryder Cup. ,,We gaan hem met elkaar eren. Arnold was een mondiale superster, het golf zou zonder hem niet zijn waar het nu is.''

Het is de bedoeling dat de golfers allemaal een speldje op hun tenue krijgen ter eerbetoon aan Palmer, die 62 toernooien won op de PGA Tour waarvan zeven majors.