ANP Teruggekeerde Reus stopt met wielrennen

ROTTERDAM - Kai Reus stopt met wielrennen, dit keer definitief. De 31-jarige coureur van Team Roompot - Oranje Peloton gaat zich na een teleurstellend verlopen seizoen richten op het leven na zijn sportloopbaan. ,,Ik heb er vrede mee'', zei Reus. ,,Gelukkig heb ik me het afgelopen jaar nog een paar keer kunnen laten zien. En voor mezelf bewezen dat ik het nog kan.''

Door ANP - 27-9-2016, 9:23 (Update 27-9-2016, 9:23)

Reus werd in 2003 wereldkampioen bij de junioren en stond te boek als een groot talent. In 2007 kwam hij zwaar ten val tijdens een trainingsrit in Frankrijk, waarna hij elf dagen in kunstmatige coma lag. Hij vocht terug, maar ook het vervolg van zijn wielercarrière zat vol tegenslagen. Nadat hij tijdelijk was gestopt en een uitstapje had gemaakt naar het marathonschaatsen, maakte de Noord-Hollander zijn rentree in het wielerpeloton bij continentale ploegen.