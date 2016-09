Springpaardenfonds koopt topper Zenith terug

ERMELO - Het Springpaarden Fonds Nederland (SFN) heeft het eigen toppaard Zenith woensdag op een online veiling zelf teruggekocht. Dit heeft de directie van de organisatie laten weten. In het belang van de aandeelhouders besloot SFN het laatste bod van 850.000 euro te plaatsen, om te voorkomen dat het paard onder de prijs van eigenaar zou veranderen.

,,De directie stelt vast dat de verwachte waarde van dit paard, zoals vooraf was vastgesteld door experts, niet in overeenstemming was met de uitgebrachte biedingen'', aldus SFN in een verklaring. De directie gaat proberen via onderhandse verkoop wel het beoogde bedrag voor Zenith binnen te krijgen.

Springruiter Jeroen Dubbeldam is met Zenith regerend wereld- en Europees kampioen, zowel individueel als met de nationale equipe. Hij haalde in Rio net niet de olympische barrage, omdat hij in een rit zonder springfouten de tijd met een fractie van een seconde overschreed. De combinatie werd zevende. Dubbeldam en Zenith vormen sinds 2011 een duo. De ruiter zelf werd al wel eens olympisch kampioen, in 2000 (Sydney), met de legendarische schimmel De Sjiem.

Al ver voor de Spelen van Rio was afgesproken dat Zenith na dat evenement verkocht zou worden. De aandeelhouders van SFN hadden ervoor gezorgd dat het paard veel langer dan gebruikelijk voor de Nederlandse sport kon worden behouden.

Dat SFN teleurgesteld was is begrijpelijk. Vier jaar geleden leverde het springpaard London, waarmee Gerco Schröder twee keer zilver won bij de Olympische Spelen van Londen, 8,6 miljoen euro op. Evenals Zenith nu was London destijds twaalf jaar, een ideale leeftijd voor een sportpaard. Schröder kon toen dankzij de nieuwe eigenaar op het dier in wedstrijden blijven uitkomen. De combinatie werd niet geselecteerd voor Rio 2016.