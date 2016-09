Haarhuis hoofdbondscoach bij tennisbond

AMERSFOORT - Paul Haarhuis gaat vanaf maandag aan het werk als zogenoemde hoofdbondscoach bij tennisbond KNLTB. De oud-tennisser wordt in die functie verantwoordelijk voor het creëren van een topsportcultuur en is verantwoordelijk voor talentherkenning en optimale talentontwikkeling, aldus de tennisbond woensdag. Haarhuis gaat zijn werkzaamheden combineren met het Fed Cupteam, waarvan hij captain is.

Door ANP - 21-9-2016, 15:37 (Update 21-9-2016, 16:09)

Met de komst van Haarhuis heeft de KNLTB nu twee hoofdbondscoaches. Martin Bohm, die die functie sinds 2013 uitvoert, focust zich met name op het voorbereiden en uitvoeren van de verschillende wedstrijd- en trainingsprogramma’s.

Jan Siemerink, directeur sportief bij de bond, is blij met de komst van Haarhuis. ,,Door de samenwerking met Paul kunnen we talent in Nederland nog beter begeleiden naar de top. Met zijn ervaring kan hij talenten verder helpen.''

De KNLTB wil structureel tot de tien beste tennislanden van de wereld behoren. ,,Door oud-topspelers erbij te betrekken streeft de bond ernaar een topsportcultuur te creëren. In de nieuwe samenstelling met Haarhuis en Bohm als hoofdbondscoaches is er altijd een hoofdbondscoach aanwezig in het Nationaal Trainingscentrum in Almere'', aldus de bond. ,,Hierdoor kunnen betere resultaten behaald worden met spelers in Almere en kunnen de coaches tevens ook spelers in het buitenland begeleiden.''

Haarhuis bereikte dit jaar als coach met de Nederlandse tennissters de halve finale van de Fed Cup. Daarin was Frankrijk in april te sterk.