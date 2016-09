Muskens/Piek zonder te spelen verder in Tokio

TOKIO - Badmintonsters Eefje Muskens en Selena Piek hebben woensdag zonder in actie te komen de tweede ronde bereikt van het Japans Open, een toernooi uit de Superseries in Tokio. Hun Duitse tegenstanders in de eerste ronde, Linda Efler en Isabel Herttrich, lieten verstek gaan.

Door ANP - 21-9-2016, 12:16 (Update 21-9-2016, 12:16)

Ook in het gemengd dubbel plaatste Piek zich voor de tweede ronde. Met Jacco Arends was ze in twee games (21-13 21-18) te sterk voor het Deense koppel Kim Astrup/Line Kjaersfeldt.