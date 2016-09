Nog veel vragen in epo-zaak

foto neeke sMIT Thom van Beek: ,,Ik ben oprecht verbijsterd en heb geen epo gebruikt.’’

UTRECHT - Thom van Beek trof de pijnlijke en unieke eer om het eerste epo-geval ooit in het Nederlandse schaatsen te worden. Vandaag zou zijn (beroeps)zaak voor de tuchtcommissie van de KNSB dienen, zij het dat de behandeling is uitgesteld tot november. Bericht over een wonderlijke zaak, die tal van vragen oproept. „Thom is zo eerlijk dat hij niet eens vals durft te spelen met kaarten.”

Door Robbert Minkhorst - 21-9-2016, 7:24 (Update 21-9-2016, 7:24)

Stompwijker Van Beek (25) zou komend seizoen ploeggenoot worden van Sven Kramer en Kjeld Nuis bij...