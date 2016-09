Hockeyer Baart mag niet spelen voor Antwerp

ANP Hockeyer Baart mag niet spelen voor Antwerp

ANTWERPEN - Sander Baart mag dit seizoen niet uitkomen voor zijn nieuwe werkgever Royal Antwerp. De Nederlandse hockeyinternational was door de Belgische club niet op de spelerslijst gezet. Dat kwam vorige week zondag bij het eerste competitieduel aan het licht toen de digitale spelerslijst moest worden ingediend. Baart ontbrak in het systeem, maar speelde wel mee.

Door ANP - 20-9-2016, 18:31 (Update 20-9-2016, 18:31)

De Belgische hockeybond KBHB besloot dat de Oranjespeler dit seizoen niet meer mag spelen voor zijn nieuwe team. Een beroep tegen die beslissing heeft tot niets geleid, zo meldt de hockeyer zelf. ,,Ondanks al de steun die ik heb gekregen, is er vandaag voor mij beslist dat ik niet in de Belgische competitie mag spelen. Ik betreur deze beslissing ten zeerste en neem het de Belgische hockeybond kwalijk dat ze hier niet de juiste beslissing hebben durven nemen. Wat dit voor gevolgen zal hebben voor mijn club Antwerp en mijn hockeycarrière is onduidelijk. Ik kan alleen maar hopen dat de schade beperkt blijft'', meldt hij via Facebook.

Bij Royal Antwerp is Jeroen Baart, de broer van Sander, de trainer.