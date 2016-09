Dennis na ritwinst leider in Eneco Tour

BREDA - De Australiër Rohan Dennis is de nieuwe leider in de Eneco Tour. De renner van BMC won dinsdag de tweede etappe, een individuele tijdrit over 9,6 kilometer in Breda. Dennis had voor zijn race 10 minuten en 48 seconden nodig. De Nederlander Jos van Emden van LottoNL-Jumbo gaf vijf seconden toe en werd tweede. De Duitser Jasha Sütterlin was de verrassende nummer drie.

Door ANP - 20-9-2016, 16:56 (Update 20-9-2016, 16:56)

Dennis nam de leiderstrui over van Dylan Groenewegen, die maandag in Bolsward de winnaar was van de eerste etappe.