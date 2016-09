Dodin wint tennistoernooi van Québec

QUÉBEC - De Franse tennisster Oceane Dodin heeft zondag het WTA-toernooi van Québec op haar naam geschreven. De pas negentienjarige speelster versloeg in de finale de Amerikaanse Lauren Davis in twee sets: 6-4 6-3. Dodin was de nummer 132 van de wereld. Het was haar eerste toernooizege op het hoogste niveau.

Door ANP - 19-9-2016, 8:06 (Update 19-9-2016, 8:06)

Dodin verloor deze zomer nog in het ITF-toernooi van Koksijde in de finale van de Nederlandse Richel Hogenkamp. Op grandslamtoernooien bereikte ze al twee keer de tweede ronde. Opmerkelijk genoeg slaagde ze daarin op de WTA Tour, uitgezonderd een laag ingeschaald toernooi in Limoges, tot het toernooi in Québec nog nooit.