ANP Eneco Tour voor allrounders

BOLSWARD - De Eneco Tour, die maandag in Bolsward van start gaat, is meer dan ooit een koers voor allrounders. Met twee in plaats van drie heuvelritten liggen er minder kansen voor Tim Wellens, de Belg die de afgelopen twee jaar de sterkste was in de Belgisch/Nederlandse etappekoers. De organisatie koos dit jaar voor een ploegentijdrit, interessant ook met het oog op de wereldtitelstrijd volgende maand in Qatar.

Door ANP - 19-9-2016, 4:37 (Update 19-9-2016, 4:37)

De WK hebben ook vrijwel alle topsprinters naar Bolsward doen afreizen. Zij zien in de rittenkoers de ideale voorbereiding op het WK, dat op een vlak parcours wordt verreden. André Greipel, Marcel Kittel, Mark Cavendish en Nacer Bouhanni, ze zijn allemaal present in de zevendaagse waarvoor Greg van Avermaet, wereldkampioen Peter Sagan en Tom Dumoulin als favorieten voor de eindzege gelden.

Van Avermaet werd vorig jaar tweede en maakt bovendien deel uit van BMC, de regerend wereldkampioen op de ploegentijdrit. Sagan pakte zondag eerst nog de Europese titel. Hij is een van de weinige renners die de EK combineerde met deelname aan de Eneco Tour.