ANP Rojer dubbelt met Haase in Daviscup

BASTAD - Jean-Julien Rojer en Robin Haase komen zaterdag uit in het dubbelspel in de Daviscupontmoeting met Zweden. Haase heeft de voorkeur gekregen van captain Jan Siemerink boven talent Tim van Rijthoven. Dat meldt tennisbond KNLTB via Twitter.

Door ANP - 17-9-2016, 12:43 (Update 17-9-2016, 12:43)

Nederland leidt het Daviscupduel, waarin een plaats in de eerste groep van de Europees/Afrikaanse zone kan worden behouden, in Bastad met 2-0. Thiemo de Bakker en Haase wonnen vrijdag beiden hun enkelpartij. Bij winst in het dubbelspel is het duel met Zweden beslist. De derde partij begint om 13.00 uur.