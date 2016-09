Sagan vol ambitie naar Eneco Tour

BOLSWARD - Peter Sagan komt met veel ambitie naar de Eneco Tour, die maandag in Bolsward begint. Bij zijn eerste optreden ooit in de Nederlands/Belgische rittenkoers kan hij de leiding in de UCI WorldTour heroveren. De Colombiaan Nairo Quintana nam de nummer 1-positie op de wereldranglijst over van de Slowaakse wereldkampioen nadat hij de Ronde van Spanje op zijn naam had geschreven.

Door ANP - 17-9-2016, 10:27 (Update 17-9-2016, 10:27)

,,Ik heb de Eneco Tour nog nooit gereden, maar het moet een koers zijn die me op het lijf geschreven is. Met een goede ploeg denk ik dat we mooie resultaten kunnen boeken'', liet Sagan zaterdag op de website van zijn ploeg Tinkoff weten. Zondag rijdt hij overigens eerst nog de wegrace op het EK in het Franse Plumelec. Daarna wordt hij per vliegtuig naar Nederland gebracht.