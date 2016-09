Vanmarcke meldt zich af voor Eneco Tour

BOLSWARD - Wielerploeg LottoNL-Jumbo start maandag in de Eneco Tour zonder Sep Vanmarcke. De Belgische klassiekerspecialist is ziek en mist daardoor zaterdag ook al de koers Primus Classic Raymond Impanis-Peter Van Petegem in zijn eigen land.

Door ANP - 17-9-2016, 9:52 (Update 17-9-2016, 9:52)

,,Geen kracht, kon niks eten en drinken. Vanmorgen nog steeds, daarom hebben we besloten dat ik vandaag en in de Eneco Tour niet zal starten'', meldde Vanmarcke, wiens vrouw hoogzwanger is, zaterdag via Twitter. De ploeg heeft nog niet bekendgemaakt wie als vervanger maandag in Bolsward aan de start staat.