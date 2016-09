Tennisgoud voor Griffioen en Van Koot in Rio

ANP Tennisgoud voor Griffioen en Van Koot in Rio

RIO DE JANEIRO - Jiske Griffioen heeft vrijdag haar tweede paralympische titel in Rio de Janeiro veroverd. De rolstoeltennisster was met Aniek van Koot de sterkste in de finale van het dubbelspel. Landgenotes Marjolein Buis en Diede de Groot werden in twee sets geklopt: 6-4 6-2.

Door ANP - 16-9-2016, 22:30 (Update 16-9-2016, 22:30)

Griffioen en Van Koot stonden eerder in de finale van het enkelspel tegenover elkaar. Toen won Griffioen in drie sets: 3-6 6-1 6-4. Voor Van Koot is de dubbeltitel dan ook haar eerste gouden medaille op de Paralympische Spelen. ,,Ik ben hier vol voor gegaan, ik had er alle vertrouwen in dat we dit hier samen konden bereiken. Om dan Jiske naast me te hebben, die al een gouden plak om haar nek heeft, is geweldig.''

Griffioen was eveneens dolblij. ,,Gisteren was het heel onwennig, wist ik niet wat er allemaal gebeurde. Nu heb ik er veel meer van kunnen genieten.''