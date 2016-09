Volleyballers verslaan gastland Turkije

ANP Volleyballers verslaan gastland Turkije

IZMIR - De Nederlandse volleyballers hebben vrijdag in de EK-kwalificatie een zwaarbevochten overwinning geboekt. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen trok de confrontatie met gastland Turkije in Izmir in vijf sets naar zich toe: 25-16 18-25 24-26 25-23 15-6.

Door ANP - 16-9-2016, 19:03 (Update 16-9-2016, 19:03)

Cruciaal was de vierde set, waarin Oranje zich terugknokte van een flinke achterstand en in de slotfase het initiatief greep. In de beslissende vijfde set maakten de mannen van Vermeulen het karwei vakkundig af.

De volleyballers hadden een dag eerder Wit-Rusland al met duidelijke cijfers verslagen (25-20 25-21 25-17). Oranje sluit het eerste deel van het EK-kwalificatietoernooi zaterdag af tegen Oostenrijk. Volgende week volgt deel twee, dan in Koog aan de Zaan.

De 'Lange Mannen' spelen in eigen land opnieuw tegen dezelfde drie landen. De winnaar van de groep plaatst zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar in Polen.